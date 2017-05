Polo sotto le stelle, Piazza di Siena a suon di gol e galoppate

La magia di Villa Borghese in una serata di inizio estate, il venticello che accarezza piacevolmente il viso. Gli ingredienti per rendere magico l'evento ci sono tutti. Signore in eleganti abiti e con coloratissimi cappellini, così come da dress code suggerito nell'invito, la partita di Polo Italia Vs Argentina ha stregato il pubblico di Piazza di Siena. Il Concorso Ippico in corso nel cuore del parco di Roma non smette di regalare emozioni.

Il polo, una disciplina sportiva poco diffusa in Italia, ha appassionato il pubblico come fosse una partita di calcio. Perché quando si tratta di difendere il tricolore, non c'è sport che tenga, anche quello meno conosciuto diventa lo sport del momento. Ad ogni "goal" dell'Italia dagli spalti partiva la classica ola da stadio. Ad appassionare anche la bravura del cronista. Alla partita termina in pareggio, ma poco importa, a vincere e' stata la magia che hanno regalato al pubblico di Piazza di Siena.