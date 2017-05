L’Irlanda vola al Sanpaolo

Stupenda lotta sul filo de l minuto e 10” a Piazza di Siena per il Premio Intesa Sanpaolo qualificante per il Gran Premio Città di Roma di domenica, in cui si sono scontrati una decina di binomi, con risultato spettacolare e applausi a scena aperta. Forte la tensione degli ultimi salti (15 su 12 barriere) e quattro italiani alla resa dei conti finale. La conclusione è stata appannaggio dell’irlandese Mark Mcauley con un castrone grigio tredicenne, Miebello, che ha stampato un 67”02 contro il quale si è infranto il tentativo dello spagnolo Sergio Alvarez Moya pure lui su un castrone color fumo di 9 anni, Iron Man 111 (68”78) giunti secondi. Terzo la medaglia d’oro a squadre a Rio 2016, il francese Kevin Staut sul sauro undicenne Silver Deux de Virton HDC (68,75). Quarta piazza per l’azzurro Guido Franchi (primo degli italiani) con Quixotic Dc (70”40).