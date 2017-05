Ecco il team azzurro di Piazza di Siena

Prima giornata dedicata al Master delle Associazioni a Piazza di Siena, gara nazionale che, da qualche anno, fa da apripista al Concorso Internazionale di Salto Ostacoli (CSIO) giunto all'85ma edizione. Ieri si disputava la prima manche (la seconda questa mattina alle 8) e si è imposto il team Horse & Rider (capo-equipe Antonella Canova) del Veneto con Sakkado 2010 G&C montato da Aurora Pellizzaro, Wessel in sella Stella Marchese, Velvet con Roberto Patrese e Casius di Camilla Casellato. Al secondo posto l'Horse Club Boschetto, sempre del Veneto.

È stato pure presentato alla stampa il team azzurro che da oggi parteciperà ai 10 Premi internazionali (16 i Paesi presenti) Coppa delle Nazioni di domani e Gran Premio Città di Roma compresi. Tra loro c'erano Emilio Bicocchi e Bruno Chimirri inseriti nella rosa per la Coppa delle Nazioni di domani; poi Francesca Arioldi figlia di Roberto il c.t. italiano anche lui presente, la new-entry emiliana Francesca Ciriesi, il giovane Guido Franchi, Giulia Martinengo Marquet, il poliziotto volante Davide Sbardella («sono qui ancora una volta con il mio Triomphe, un quattordicenne che non molla»), la consigliera FISE ed event-director Eleonora Di Giuseppe, lo show-director Duccio Bartalucci (23 volte in campo come cavaliere a Piazza di Siena, la prima volta con un cavallo da polo), il consigliere federale Giuseppe Bicocchi (papà del cavaliere azzurro il quale sarà in sella al magnifico Ares) e il segretario generale Simone Perillo. Il c.t. Arioldi si è detto particolarmente fiducioso di un'ottima prestazione dei binomi italiani in tutte le gare.