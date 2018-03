In base alla III proiezione Swg per La7, relativa alle elezioni regionali del Lazio: Nicola Zingaretti (Pd-Insieme Zingaretti-Centro Solidale-Liberi e Uguali-Civica Zingaretti-+Europa) è al 31,6% Roberta Lombardi (M5) è al 29% Stefano Parisi (Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia-Energie per l’Italia-Noi con l’Italia) è al 29% Sergio Pirozzi (Civica Sergio Pirozzi-Lista Nathan) è al 5,8% La proiezione ha una copertura del campione del 71% con margine di errore dell’1,12%.