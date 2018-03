Elezioni politiche, ecco i 750 nuovi parlamentari

Il Rosatellum, la legge elettorale che sperimenteremo per la prima volta domenica, non assicura la governabilità ma certamente qualche posticino blindato sì. Il combinato disposto delle liste bloccate per la parte proporzionale e dell’ampio utilizzo delle multicandidature cui hanno fatto ricorso tutti i partiti, rende prevedibile il destino di molti degli ottomila candidati in corsa. Considerazioni simili si possono svolgere anche per la parte uninominale, quella della sfida nei collegi, e questo da un lato per una storicità di espressione del voto in determinate zone del paese, dall’altro per il fatto che molti candidati all’uninominale hanno ottenuto come polizza di assicurazione il posto nel listino proporzionale.

Il Tempo dunque è in grado di anticiparvi i nomi di oltre settecento fra deputati e senatori che possono staccare già il biglietto per Montecitorio e Palazzo Madama. E questo senza incorrere in alcuna violazione del divieto di pubblicazione dei sondaggi perché non stiamo pubblicando alcun sondaggio, né stiamo dicendo quale sarà il risultato che uscirà dalle urne (tanto si sa...domenica sera o meglio lunedì mattina, avranno vinto quasi tutti!). Semplicemente pubblichiamo i nomi di quei candidati che - con un margine di errore che stimiamo inferiore al 10% - hanno il posto assicurato.

Partendo dalla sinistra dello schieramento tornano dunque in parlamento nelle file di Liberi e Uguali, i presidenti uscenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso, che d’altronde nella preparazione delle liste si sono cautelati assai (la prima con quattro candidature, il secondo con tre - ma rientrano anche il leader maximo (D’Alema) e Pierluigi Bersani. Per il Pd fa il suo debutto in parlamento l’ex presidente del consiglio e attuale segretario politico del partito, Matteo...

