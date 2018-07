È morto Sergio Marchionne

Sergio Marchionne è morto all'ospedale universitario di Zurigo, dove da alcune settimane era ricoverato. Da alcuni giorni era in coma irreversibile. Il manager, per 14 anni amministratore delegato di Fiat-Chrysler, aveva 66 anni.

"Con grande tristezza Exor ha appreso che Sergio Marchionne è mancato", si legge in una nota della società. John Elkann ha commentato: "È accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato. Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell'esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale di cui è sempre stato il più convinto promotore".

"Io e la mia famiglia - aggiunge Elkann - gli saremo per sempre riconoscenti per quello che ha fatto e siamo vicini a Manuela e ai figli Alessio e Tyler. Rinnovo l'invito a rispettare la privacy della famiglia di Sergio".