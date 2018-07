Terremoto in Fca, si dimette Altavilla

Alfredo Altavilla, responsabile del gruppo Fca per l'area Emea, si è dimesso. Lo si apprende da fonti ma non c'è ancora la conferma ufficiale da parte dell'azienda. Il manager di 54 anni, nato a Taranto, era in corsa per la successione all'ad Sergio Marchionne. Altavilla è stato nominato chief operating officer Ema nel novembre 2012 ed è inoltre Head of Business Development e membro del Gec dal settembre 2011. Il manager è entrato nel 1990 in Fiat Auto, occupandosi di pianificazione strategica e sviluppo prodotto.

Altavilla era stato chiamato in causa lo scorso anno anche per la successione all'ad Mauro Moretti in Finmeccanica-Leonardo. Il fatto che il fondo Elliott lo abbia inserito nella lista dei consiglieri indipendenti per il cda Tim ne dimostra l'autorevolezza. Altavilla era con Marchionne in un momento chiave della storia di Fiat: quando venne chiusa con Gm la put option portando a casa 2 miliardi di dollari che furono indispensabili per il rilancio all'inizio dell'era Marchionne. Altavilla, inoltre, ha guidato Fiat Powertrain e Iveco.