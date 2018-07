Scelto il successore di Marchionne. Il nuovo ad Fiat Chrysler è Mike Manley

Mike Manley, responsabile del marchio Jeep e membro del Group executive council, è il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler. Manley, 54 anni, nato a Edenbridge in Inghilterra, dal 2011 fa parte del Consiglio direttivo del Gruppo Fca. È entrato in DaimlerChrysler nel 2000 come direttore dello sviluppo della rete presso la divisione inglese e ha ricoperto diverse posizioni internazionali in DaimlerChrysler e poi in Chrysler, prima di essere nominato presidente e CEO di Jeep. Manley ha anche supervisionato l’espansione di Jeep in Cina come COO della regione Asia-Pacifica di Fca, che è diventata il terzo centro di profitto per la Casa dopo il Nord America e l’Europa.