Continua a salire lo spread Btp-Bund che si spinge su nuovi massimi a 193 punti base il valore del differenziale tra il tasso di rendimento dei buoni del tesoro di Italia e Germania. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 2,39%.

Milano in rosso - Prima fase di contrattazioni in netto calo in piazza Affari: il ribasso dell'indice Ftse Mib dopo un'ora e mezzo di attività è pari all'1,80% a 22.799 punti, più marcato rispetto a quello delle principali borse internazionali, che sono comunque negative. Le vendite colpiscono soprattutto i titoli bancari e quelli energetici, ieri positivi.