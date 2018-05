Fornero in pensione. Senza la Fornero

La Fornero in pensione, ma fuori dalla Riforma Fornero. Sembra un gioco di parole, ma è proprio così: l’ex ministro del Lavoro e delle politiche sociali, autrice dell’intervento previdenziale più odiato della storia d’Italia, si ritira dal mondo del lavoro: dal prossimo autunno cederà la cattedra che occupa all’Università di Torino. Ma non va in pensione come tutti: lo fa alla tenera età di quasi 71 anni, perché per lei, in quanto docente universitario, la riforma di cui è autrice non vale. Per carità, nessuna legge ad personam: l’esclusione dei docenti dai limiti d’età imposti era sempre stata prevista. "Per i docenti universitari non valgono le regole previste dal nuovo sistema pensionistico" spiega candidamente l’ormai ex professoressa al Corriere. “Fino a qualche tempo fa potevamo lavorare fino a 72 anni, ma da una decina d’anni il limite è stato abbassato a 70". ll personale docente delle Università è infatti collocato...

