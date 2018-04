Pensioni, cancellare la Fornero si può. Ecco come

Volendo credere a «Mister forbici» Carlo Cottarelli, che da tagliatore di spese inutili ha avuto grandi poteri e portato a casa modesti risultati, la riforma delle pensioni per mandare in soffitta la Fornero potrebbe costare una cifra consistente ma non impossibile da sostenere. Le stime dell’ex commissario della spending review parlano di circa 15 miliardi all’anno per coprire la revisione delle norme previdenziali.

«Per i primi anni almeno 15 miliardi l’anno. Bisognerebbe trovare le coperture ma non è facile» ha spiegato Cottarelli, durante il faccia a faccia di Giovanni Minoli in onda su La7, in merito al costo dell’abolizione della legge Fornero sulle pensioni. Non è chiaro a che tipo di intervento si riferisse, con molta probabilità alla proposta della Lega Nord di consentire l’uscita da lavoro con la quota 100 (cioè 60 anni di età anagrafica e 40 di contribuzione) oppure con 41 anni dei versamenti a prescindere dall’età anagrafica...

