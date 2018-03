Nel venerdì di Pasqua il patto delle tv. Sky Italia e Mediaset hanno siglato un accordo in base al quale i nove canali di cinema e serie tv attualmente disponibili solo su Mediaset Premium saranno visibili agli abbonati Sky via satellite senza costi aggiuntivi, mentre la tv di Murdoch sbarcherà sul digitale terrestre su bande detenute dal Biscione, inserendovi parte della propria offerta sportive. È quanto si legge in una nota.

L'accordo

Mediaset ha anche ottenuto da Sky Italia il diritto di opzione (senza obblighi di esercizio) a cedere all'operatore satellitare, in una finestra temporale compresa fra novembre e dicembre 2018, l'intera partecipazione in una Newco nella quale sarà previamente conferito da Premium il ramo d'azienda costituito dalla piattaforma tecnologica di Premium. Nel caso Mediaset decidesse di esercitarlo, il trasferimento della Newco a Sky Italia avrebbe luogo immediatamente e l'operazione sarebbe naturalmente sottoposta all'approvazione delle Autorità competenti.

Sky a pagamento sul digitale terrestre

Sulla base di un secondo accordo commerciale relativo alla distribuzione di contenuti sulla piattaforma digitale terrestre, Sky Italia affittera' banda sui multiplex gestiti dalla societa' Ei Towers del Gruppo Mediaset, per distribuire direttamente una sua offerta a pagamento pensata appositamente per il digitale terrestre. A partire dal 1 giugno 2018, Sky creera' una sua offerta televisiva a pagamento in digitale terrestre che combinerà una selezione dei canali Sky e Fox con i 9 canali targati Mediaset, 5 di cinema e 4 di serie tv, che contemporaneamente andranno ad arricchire l'offerta via satellite.

Anche con i grandi eventi sportivi

A questo pacchetto di canali di cinema, serie tv e intrattenimento, si potrà aggiungere anche un altro pacchetto dedicato allo sport che includerà una selezione dei grandi eventi sportivi di Sky, anche in Alta Definizione. Secondo Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky Italia, "l'accordo strategico siglato oggi da Sky e Mediaset è ricco di buone notizie per gli amanti della televisione. Gli abbonati Sky troveranno entro l'estate inclusi nei loro abbonamenti e senza costi aggiuntivi, l'intera offerta di canali Cinema e Serie Tv di Premium, tutti in HD. Sara' quasi come avere due offerte PayTv al prezzo di una. Dopo il lancio di Sky Q e l'annuncio della partnership con Netflix, questo accordo conferma la determinazione di Sky di offrire la miglior esperienza televisiva possibile agli italiani. L'altra ottima notizia è per chi invece non è ancora cliente Sky. Grazie a questa nuova partnership, infatti offriremo ancora più libertà di scelta a coloro che vogliano accedere alla PayTV, lanciando a giugno una offerta pensata per il digitale terrestre".