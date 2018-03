Irpef, il reddito medio è 21 mila euro. Dieci milioni di italiani non pagano le tasse

Nel 2017 sono state presentate 40,9 milioni di dichiarazioni dei redditi Irpef; di queste i soggetti che dichiarano un’imposta netta sono 30,8 milioni mentre oltre 10 milioni di persone non ha pagato l’imposta, grazie alle detrazione o perché il reddito rientra nella no tax area. Una dichiarazione dei redditi su quattro, quindi, ha un'"imposta netta pari a zero". Lo rileva il ministero dell’Economia, nel dossier che raccoglie le statistiche sulle dichiarazioni fiscali. Considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal bonus 80 euro, i soggetti che di fatto non versano Irpef sono circa 12,3 milioni.

Analizzando la distribuzione dell’imposta per classi di reddito complessivo si evidenzia che i contribuenti con redditi fino a 35.000 euro (84% del totale contribuenti con imposta netta) dichiarano il 44,8% dell’imposta netta totale, mentre il restante 55,2% dell’imposta netta totale è dichiarata dai contribuenti con redditi superiori a 35.000 euro (16% del totale dei contribuenti). I soggetti con un reddito complessivo maggiore di 300.000 euro dichiarano il 5,4% dell’imposta totale.