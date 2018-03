Borsa, spread sotto 140 punti. Btp tra i migliori debiti sovrani dell'Eurozona

Gli acquisti sulla carta italiana portano i tassi decennali dei Btp a scendere di 3 punti base, al minimo in cinque settimane, ovvero all’1,94%. Lo spread Btp-Bund è in calo attorno a 138 punti base, dopo i 144 punti base testati a seguito dell’apertura che il leader della Lega Matteo Salvini ha mostrato verso l’ipotesi di una alleanza con il M5S. I Btp stanno facendo meglio rispetto agli altri bond sovrani dell’eurozona, beneficiando dei dati relativi all’inflazione dell’eurozona e dell’Italia, che hanno mostrato come la Bce possa ancora aspettare prima di ritirare il bazooka del quantitative easing. C’è attesa intanto per i verdetti sul debito italiano che arriveranno stasera dalle agenzie di rating Moody’s e Fitch.