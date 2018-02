Ideal Standard, firmato l'accordo. Calenda: "Salvi i lavoratori"

"Firmato accordo per il passaggio del sito di Roccasecca da Ideal Standard a Saxagrestone. 30 milioni di nuovi investimenti supportarti da Governo e Regione. Tutti i posti di lavoro salvaguardati". Lo scrive su Twitter il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda. In un incontro dello scorso 12 gennaio, Ideal Standard - azienda di rubinetteria, sanitari e lavabi con sede in Belgio - aveva ribadito di non voler ritirare la procedura di licenziamento nei confronti dei 300 lavoratori di Roccasecca, così come chiedevano i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil. Il Governo si era impegnato a trovare un investitore interessato al sito, individuato appunto in Saxa Gres, impresa del Frusinate che produce un sampietrino in 'gres porcellanato', impiegando un impasto ceramico contenente scarti, all'insegna dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale. Il prodotto riproduce le caratteristiche estetiche del sampietrino di basalto, ma con una resistenza e un vantaggio di costo diversi.