Agenzia europea del farmaco, Amsterdam non è pronta e l'Italia pensa al ricorso

Il palazzo di Amsterdam dove sarà trasferita dopo la Brexit l'Ema, l'Agenzia del Farmaco, non è ancora pronto, e la soluzione transitoria proposta dagli olandesi "non è ottimale", perché "dimezza" lo spazio della sede di Londra. Il che aggiunge "strati di complessità" al trasferimento e allungherà i tempi per tornare a funzionare regolarmente. A dichiararlo il direttore dell'Ema, Guido Rasi, in una conferenza stampa congiunta con le autorità olandesi.

Per questo motivo, secondo fonti di Palazzo Chigi, il governo ha intenzione di intraprendere ogni opportuna iniziativa presso la commissione europea e le istituzioni comunitarie competenti affinché, anche a seguito di quanto dichiarato dal direttore dell'Agenzia, venga valutata la possibile riconsiderazione della decisione che vide Milano battuta al sorteggio finale.