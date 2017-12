Autostrada più salata. Ecco i rincari che scatteranno dal primo gennaio 2018 resi noti dal ministero dei Trasporti. L'incremento medio del pedaggio per i veicoli sull'intera rete autostradale, calcolato sulla base delle percorrenze 2016, è pari al 2,74%

Prato Est - Firenze Ovest: invariato; San Cesareo - Roma Sud: da euro 1,10 ad euro 1,20; Binasco - Milano Ovest: da euro 1,30 ad euro 1,40; Lodi - Milano Sud: da euro 2,30 ad euro 2,40; Gallarate Ovest - Vergiate-S.C.: invariato; Padova Est - Venezia Mestre: invariato; Milano Est - Bergamo: da euro 3,40 ad euro 3,50; Roma Nord - Orte: da euro 4,40 ad euro 4,50; Milano Ghisolfa - Rondissone: da euro 15,60 ad euro 16,80; Firenze Sud -sono stati riconosciuti incrementi superiori alla media di settore che trovano giustificazione in specifiche circostanze.

GLI INCREMENTI SUPERIORI ALLA MEDIA Per alcune concessionarie sono stati riconosciuti incrementi superiori alla media di settore che trovano giustificazione in specifiche circostanze. Per le società RAV (+52,69% Tratta Aosta Ovest - Morgex km 31,4 da euro 5,60 ad euro 8,40), Strada dei Parchi (+12,89%) e autostrade Meridionali (+5,98%) le variazioni derivano direttamente dal riconoscimento di pronunce giudiziarie su ricorsi attivati dalle società. Tali incrementi recepiscono peraltro recuperi di adeguamenti relativi ad esercizi precedenti. L'eventuale inottemperanza alle disposizioni giudiziarie avrebbe esposto l'Amministrazione ad un aggravio di oneri.

Per le Società Torino-Milano (8,34%) e Milano Serravalle (+13,91%) gli incrementi tariffari remunerano in particolar modo gli investimenti di adeguamento e potenziamento della rete eseguiti. Nello specifico l'incremento della Torino-Milano è da ricondursi in misura pari a 6,64% al parametro legato agli investimenti di adeguamento della III/IV corsia per 474 milioni di euro nel periodo 2013-2017. Parimenti l'incremento della Milano-Serravalle è da ricondursi in misura pari a 10,32% agli investimenti di adeguamento e potenziamento diffusi sull'intera tratta per 188 milioni di euro nel periodo 2013-2017. In aggiunta la variazione di Serravalle-Milano recepisce altresì gli effetti delle misure di contenimento tariffario adottati negli anni precedenti in considerazione della situazione congiunturale.

Tratte di esempio per le concessionarie Strada dei parchi, Milano Serravalle, Satap A4 e RAV:

MILANO SERRAVALLE

Tratta Casei Girola - Tortona (km 15): da euro 0,90 ad euro 1,00; Tratta Binasco - Casei Girola (km 40): da euro 2,40 ad euro 2,60; Tratta Tortona - Binsco (km 54): da euro 3,20 ad euro 3,60.

SATAP A4

Tratta Carisio - Balocco (km 7,6): da euro 0,90 ad euro 1,00; Tratta Rondissone - Santhia (km 46): da euro 5,50 ad euro 5,90; Tratta Novara Est - Rondissone (km 99): da euro 11,80 ad euro 12,70.

STRADA DEI PARCHI

Tratta Roma Est - Tagliacozzo (km 69): da euro 7,30 ad euro 8,20; Tratta Avezzano - Roma Est (km 96): da euro 10,10 ad euro 11,30; Tratta Roma Est - Teramo (km 167): da euro 17,50 ad euro 19,60.

Autostrade MERIDIONALI

(ad eccezione per i veicoli di classe a dotati di telepass per i quali vige un sistema di tariffa differenziata, sulla concessionaria è previsto un pedaggio indipendentemente dai km percorsi ma solo a seconda della tipologia di veicolo utilizzato)

Intera percorrenza:

Classe A: da euro 2,00 ad euro 2,10 Classe B: da euro 2,10 ad euro 2,20 Classe 3: da euro 3,70 ad euro 3,90 Classe 4: da euro 4,70 ad euro 4,90 Classe 5: da euro 5,30 ad euro 5,60