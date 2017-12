Ghizzoni: "La Boschi mi chiese di valutare l'acquisizione di Etruria"

"Nell'incontro con la ministra Boschi del 12 dicembre 2014 partecipai da solo. La ministra Boschi mi manifestò la sua preoccupazione non tanto per le banche in crisi, parlavamo di Mps e Etruria, quanto l'impatto negativo per il territorio" in particolare "una riduzione dell'offerta e quindi un impatto negativo per le famiglie e le piccole imprese che sono il cuore della Toscana. Feci presente da parte mia che condividevo questo aspetto anche se per me banche sane avrebbero preso nel tempo quel posto. Boschi mi chiese se era pensabile per Unicredit un intervento su banca popolare dell'Etruria". Così l'ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni in audizione in commissione banche. "Risposi che per richieste di questo genere, cioè acquisizioni, non ero in grado di dare risposta. Dissi che avevamo già avuto un contatto con la banca e avremmo dato risposta alla banca in totale autonomia. La ministra convenne. L'ultima cosa che dissi fu che Unicredit avrebbe agito nel suo interesse. Fu un colloquio cordiale, non avvertii pressioni dal ministro e ci siamo lasciati su queste basi. Da quel momento in poi non ci furono più contatti e le strutture continuarono a lavorare".

Maria Elena Boschi conferma in un tweet il racconto di Ghizzoni. "Confermo relazione iniziale di Ghizzoni - si legge nel tweet - Non ho fatto alcuna pressione. E non ho chiesto IO di acquisire Banca, ma Mediobanca e BPEL. Io ho solo chiesto info. Adesso la parola al Tribunale".