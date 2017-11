Arriva Italo Evo, il supertreno di Ntv

Sui binari italiani sta per correre un nuovo supertreno. E' Italo Evo, presentato oggi alla stazione Roma Termini prodotto da Alstom interamente in Italia, e targato Ntv la compagnia ferroviaria privata targata Montezemolo e Cattaneo. Ieri all'arrivo del treno sui binari romani c'era anche il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. I primi 4 treni Italo Evo entreranno in servizio dal 7 dicembre e, con il cambio orario del 10 dicembre, i collegamenti giornalieri complessivi saliranno a 68 rispetto agli attuali 56, per divenire 90 durante il 2018. I 17 nuovi Italo EVO, che porteranno la flotta Ntv a un totale di 42 treni, consentiranno alla società di aumentare il network ed aumentare le frequenze: le prime novità arriveranno già in concomitanza del cambio orario invernale il 10 dicembre. A prima mattina ci sarà un collegamento fra Roma e Napoli, con partenza alle 7:40 da Termini, che consentirà di arrivare alle 8.50 a Napoli Centrale (passando anche per Afragola). Aumentano i collegamenti anche fra Roma e Milano, da 40 a 50 al giorno, garantendo un treno ogni 30 minuti anche all’ora di pranzo. Inoltre ci saranno nuovi servizi no stop: fra cui quello da Milano alle 6.00 con arrivo a Termini alle 8.59. Altra novità su questa tratta è l’ultimo treno della sera che partirà da Milano Centrale alle 20.35, arrivando a Roma Termini pochi minuti dopo la mezzanotte. Milano però non avrà solo nuovi collegamenti con la Capitale, ma anche Torino e Napoli saranno «più vicine» alla città lombarda. Il capoluogo piemontese infatti da dicembre sarà collegato ogni giorno a Milano con 18 servizi, rispetto agli attuali 16, che nel corso del 2018 saliranno fino a 26 servizi giornalieri. La città campana avrà invece 4 nuovi servizi durante la mattina diretti a Milano.