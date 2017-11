Il bonus bebè diventa una misura definitiva: per i nati nel 2018 si conferma un assegno di 80 euro al mese che viene però dimezzato a 40 euro a partire dal 2019. Il bonus verrà corrisposto soltanto per il primo anno di età del bambino e non più fino al terzo anno. Lo prevede un emendamento alla manovra riformulato dai relatori che dovrà essere approvato dalla commissione Bilancio.

La proposta di modifica, a quanto si apprende, potrebbe ancora subire qualche modifica. Dal 2019 l'importo annuo è di 480 euro erogati mensilmente (40 euro) a partire dal mese di nascita o adozione del bambino, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore abbia un Isee non superiore a 25mila euro annui. E' raddoppiato se la famiglia ha un Isee sotto i 7mila euro l'anno. Solo per i nati nel 2018 l'importo dell'assegno è confermato nell'entità già prevista per quest'anno, cioè un totale di 960 euro annui divisi in mensilità da 80 euro.

Le coperture vengono indicate in 195 milioni per il 2019 e 228,5 milioni a decorrere dal 2020. La proposta di modifica prevede che l'Inps provveda, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori costi derivanti dalla misura. Se si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa previste si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'Isee.