"Salvano i mega debitori MPS mentre a noi ci ammazzano"

Egregio Direttore, ho letto su «Il Tempo» del 24 novembre il vostro articolo sui grandi debitori di Monte Paschi di Siena. Una lista di nomi, tutti o quasi vip, che mi ha fatto stare male dalla rabbia. Perché anche io, che in confronto a tutti questi imprenditori importanti non sono nessuno, sono un debitore. Un piccolo debitore, perché a me milioni di euro non li ha certo mai prestati nessuno. Però sono pur sempre un debitore, che ha pagato e sta pagando tanto, troppo. E mi chiedo: e loro? Perché questi grandi nomi non pagano, ed io devo vivere l’inferno ogni giorno? È una cosa che non si può accettare. Io per pagare ho perso...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI