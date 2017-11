C'è più spazio l'Ape social. Saranno accolte oltre 46 mila domande

Si allargano le maglie dell'Ape social, il meccanismo per la pensione anticipata per le categorie più deboli come i disoccupati e i cassintegrati. A ottobre scorso con i criteri restrittivi applicati dall'Inps il 70% delle domande era stato respinte. Il ministero del Lavoro ha successivamente ampliato le condizioni con relativo riesame delle domande. Così ora per l'accesso all'Ape sociale e alla pensione anticipata per i lavoratori precoci potrebbero essere accettate nel complesso oltre 46.000 domande a fronte delle 66.000 arrivate. Si tratta di una stima non ufficiale dell'Inps riferite da partecipanti all'incontro Governo-sindacati ancora in corso, per la parte politica. Oggi dunque con i nuovi indirizzi potrebbero essere accettate circa 26.500 domande per l'Ape sociale (su 39.777 arrivate, il 75% delle 35.000 previste) e 20.000 per i lavoratori precoci (su 26.632 arrivate, l'80% delle 25.000 previste).