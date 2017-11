Hotel, negozi, parcheggi e sale multimediali. Arriva il maxi centro commerciale a un passo da Pompei

Un investimento di 150 milioni di euro con la nascita di 1500 nuovi posti di lavoro. I numeri del progetto Maximall Pompeii, che sarà presentato al Mapic di Cannes il 15 novembre, definiscono le dimensioni e le caratteristiche del centro commerciale polifunzionale che sarà realizzato da IrgenRe Group, una delle più importanti aziende italiane attive nel mercato dello Sviluppo e della Gestione Immobiliare per il settore commerciale. Con una vocazione ultramoderna, immaginato e progettato dal pluripremiato studio Design International, sorgerà nei pressi dagli scavi archeologici più famosi del mondo. Il mega centro commerciale polifunzionale, che sarà realizzato entro il 2019, si sviluppa su un’area di 200mila metri quadrati, nella quale sorgerà anche un hotel 4 stelle con 120 camere doppie, un cinema di 3mila metri quadrati con 8 sale proiezione, 24 ristoranti distribuiti su 4mila metri quadrati. Ancora, una piazza-anfiteatro per eventi di 5.500 metri quadrati e una piazza multimediale di 2mila metri quadrati, con un parcheggio nel quale potranno trovare posto 4mila auto. Intorno al Maximall Pompeii, si svilupperà un’area di 27mila metri quadrati di verde pubblico con 15mila metri quadrati di parco. «La scelta del sito – spiega Paolo Negri, amministratore e titolare di IrgenRe Group - è stata confortata dallo studio che abbiamo commissionato a CACI che riconosce all’intervento Maximall Pompeii la possibilità di realizzare numeri entusiasmanti, ovvero circa 12milioni di visitatori già dal primo anno e oltre 350milioni di fatturato». Ma anche una fontana danzante all’interno della Piazza Food le cui dimensioni si estenderanno per circa 110m in termini di larghezza e circa 75m in termini di lunghezza, richiamando il design della vicina e famosa Piazza del Plebiscito. Sulla copertura del centro prenderà vita un vero e proprio parco urbano, sul quale sarà possibile fare jogging e godersi momenti di relax. Il Maximall Pompeii si svilupperà su due livelli, che ospiteranno oltre 200 negozi con le più importanti griffes internazionali e nazionali, il tutto abbinato alle eccellenze della sartoria campana, garantendo e ampliando l'offerta del “lusso accessibile”. Il vero elemento di novità, fortemente identitario, sarà costituito dall'area food che darà vita a un nuovo concept in grado di offrire ai consumatori l'opportunità di una piacevole pausa dopo lo shopping nonché di pranzare o prendere un aperitivo dopo il lavoro. «Noi vogliamo dare luogo ad un punto di incontro con una formula nuova dettata dalla presenza anche di chef stellati che possano offrire all’interno di Maximall Pompeii alcune loro specialità a un prezzo accessibile. Una sorta di food low cost - non a discapito della qualità - in grado di regalare momenti di felice seduzione a quanti potranno godere dell’opportunità di vivere quella che noi ci auguriamo possa diventare un’imperdibile esperienza», continua Paolo Negri.I lavori, partiti lo scorso mese di ottobre con la posa della prima pietra, si concluderanno entro il 2019. «Maximall Pompeii sarà food, eccellenze territoriali, brand Internazionali, l’orgoglio della moda Italiana, un vero e proprio centro di attrazione per la Regione Campania – spiega Francesco Furino, Managing Director della Irgen Retail Management, la società di gestione e commercializzazione facente capo a IrgenRE Group che annovera a sé i centri a brand Maximall e il Cilento Outlet - il tutto guidato da un team di specialisti del settore, dal Turismo al Retail, che garantirà un’esperienza unica e imperdibile, in una logica di Shopping Life Experience»