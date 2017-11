Pensioni, blocco dell'età solo per i lavori usuranti

Pensioni, il primo round dell’incontro-governo sindacati finisce in un nulla di fatto. Alla richiesta di Cgil, Cisl e Uil di allargare il tavolo tecnico ad altri temi della previdenza, dalle pensioni future dei giovani alle disparità di genere, il governo ha risposto solo sull’adeguamento automatico dell’età pensionabile all’aspettativa di vita, promettendo per oggi la presentazione di una proposta con cui identificare i cosiddetti «lavori gravosi» che dovrebbero essere esonerati dal meccanismo che nel 2019 porterà l’età pensionabile a 67 anni. Insomma, ieri le speranze dei sindacati di riaprire una discussione sull’impianto della Fornero sono, per ora, rimaste tali, con l’esecutivo arroccato a difendere...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI...