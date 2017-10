Corsica, Moby apre le prenotazioni per la stagione 2018

Moby apre le prenotazioni per il 2018 sui collegamenti da e per la Corsica. Con la Compagnia della Balena Blu raggiungere l’Isola del Mediterraneo è sempre più facile, grazie a un ulteriore incremento delle corse nei collegamenti previsti da Nizza, Genova e Livorno, un ampliamento di offerta reso possibile da un potenziamento delle navi che opereranno sulle linee da e per la Corsica.

Per il 2018 si alterneranno sui collegamenti due ulteriori unità: la Moby Kiss, che con le particolari fiancate che riprendono i divertenti personaggi dei Looney Tunes è in grado di accogliere fino a 1.540 passeggeri e 400 auto, e la Moby Niki, con le sue fiancate (differenti tra loro) che riprendono Batman, e gli interni arricchiti da tante grafiche della Warner Bros che accompagneranno il passeggero dal garage al ponte più alto. Queste due navi si aggiungono alla Moby Zaza, Moby Corse e Moby Vincent.

Una grande flotta, con uno stile di navigazione garantito dalla grande tradizione e dall’esperienza nel settore dei trasporti marittimi del Gruppo Onorato Armatori, e che saprà far trascorrere ai passeggeri traversate nel segno del relax e del comfort più totale.

Genova-Bastia-Genova e Livorno-Bastia-Livorno

Inizieranno dal prossimo 3 marzo, e da fine maggio arriva la grossa novità: i collegamenti da e per la Corsica raddoppieranno. Sono pianificate, infatti, ben quattro partenze al giorno, in diurna ed in notturna fino al 30 settembre. Prezzi per 1 passeggero a partire da: Livorno-Bastia 28,67 euro; Genova-Bastia 31,54 euro.

Nizza-Bastia-Nizza

La linea è operativa tutto l’anno. Fino al 19 maggio previste fino a 4 partenze settimanali, che dal 31 maggio al 30 settembre diventano giornaliere, in traversata diurna. Prezzi per 1 passeggero a partire da 28,67 euro. Su questa linea, inoltre, da gennaio a maggio è valida la super promozione che prevede lo sconto del 100% sulla cabina doppia interna (info su www.moby.it).

Qualità, efficienza e tanti servizi a disposizione dei clienti, con una varietà di scelta che non ha eguali. Moby viene dunque sempre più incontro alle esigenze dei viaggiatori in vista della nuova stagione e garantisce un ampio ventaglio di offerte per raggiungere la Corsica e ammirare le sue bellezze e i suoi splendidi scenari di mare e montagna, per una vacanza da sogno. La Compagnia del Gruppo Onorato Armatori offre un servizio che garantisce i massimi livelli di qualità, grazie a una pluralità di servizi a bordo dedicati ai passeggeri: dall’area shopping alla show lounge, passando per le aree bambini, le sale giochi, oltre a ristoranti e self service che offrono menu con i prodotti tipici della cucina Mediterranea, con lo speciale bimbi dedicato ai più piccoli. Tante offerte di ristorazione per tutte le tasche, dove la migliore ricetta è la qualità al giusto prezzo.

Non a caso Moby ha ricevuto l’Italia Travel Awards, il riconoscimento più prestigioso nel settore dei viaggi e del turismo nella penisola, come "Migliore Compagnia di Traghetti" in virtù del voto dato dalla categoria dei viaggiatori, ed è stata inoltre insignita per il quarto anno consecutivo del Sigillo di Qualità "Nr. 1 oro" dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio. Un Premio che negli anni si è dimostrato la più ampia indagine sul servizio offerto dalle aziende in Italia, sviluppata in cooperazione con l'Università Goethe di Francoforte, con oltre 133.000 giudizi di consumatori. Un riconoscimento importante, un’ulteriore attestazione del grande lavoro che ogni giorno il personale di Moby porta avanti per garantire il massimo di livello di qualità e comfort ai suoi clienti.