Pensioni, la ricongiunzione gratuita dei contributi è più vicina

Ora non ci sono più alibi burocratici per chi ha più contribuzioni di lavoro in enti diversi. Gli spezzoni contributivi potranno essere considerati tutti uniti, senza spendere un solo euro, per avere un'unica pensione. E questo anche se in nessuna delle varie casse sono stati maturati i requisiti contributivi minimi richiesti. Una possibilità offerta sia per la pensione di vecchiaia che per quella anticipata e che era prevista dalla legge di Bilancio del 2017. Mancavano, per rendere pienamente operativa la disposizione, i pareri dei ministeri competenti. Oggi è arrivato il nulla osta del ministero del lavoro e delle politiche sociali comunicato alla Direzione Generale dell’Inps allo schema di circolare concernente il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle casse di previdenza dei professionisti. Il nulla osta alla circolare, trasmessa al ministero il 4 ottobre, è stato espresso a conclusione della valutazione svolta dalla Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative e dall’Ufficio Legislativo del Ministero. Il cumulo è un sistema che consente di avere una pensione più alta rispetto al procedimento della totalizzazione, che ha lo stesso obiettivo ma assicura un assegno pensionistico inferiore. Con la totalizzazione i vari periodi contributivi vengono conteggiati esclusivamente con il sistema contributivo. Con il cumulo chi ha maturato un pezzo di contribuzione con il sistema retributivo mantiene il diritto di usare questo conteggio e di ottenere una pensione più elevata.