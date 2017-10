Presidi di lavoratori e sindacati allo stabilimento Ilva di Taranto in concomitanza con lo sciopero di 24 ore indetto da Fim, Fiom, Uilm e Usb. Oggi è anche il giorno del vertice al ministero dello Sviluppo economico in cui sarà discusso il piano dell'acquirente Am Investco (controllata dal gruppo franco-indiano ArcelorMittal), che ha confermato i 4 mila esuberi programmati (3.300 solo a Taranto).

"La giornata è iniziata in tutti gli stabilimenti Ilva con la mobilitazione dei lavoratori proclamata dalle organizzazioni sindacali a sostegno della trattativa. Dai primi dati l'adesione a Taranto, Genova, Novi Ligure, è totale". Lo dichiara in una nota il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli. "I lavoratori hanno ben compreso - prosegue Bentivogli - che le basi su cui si articola il piano industriale vanno radicalmente modificate. Continuiamo a ribadire, come in tutti questi anni, che è possibile modificare il piano affinche' si rilanci la produzione dell'acciaio, si salvaguardi l'ambiente e si escludano licenziamenti". Per Bentivogli "in questi anni troppo tempo perso e tante incertezze hanno pregiudicato le condizioni di partenza di questa trattativa. AM InvestCo - conclude - deve sapere che queste sono le nostre condizioni per andare verso un'intesa su cui anche il governo deve fare la sua parte in maniera attiva".

Alle 12 ci sarà l’incontro al Ministero dello sviluppo economico. Il viceministro Teresa Bellanova ha spiegato al Gr1: "La posizione del governo è che si parte dalla proposta che era stata fatta nel bando di gara. Si parlava di un costo di 50.000 euro medio a lavoratore e quindi rispetto alla proposta che è stata avanzata nella comunicazione alle organizzazioni sindacali, si parla di una cifra più alta. Apro il tavolo con l’auspicio che tutte le parti facciano un confronto di merito e che il governo agevolerà questo confronto per arrivare ad un’intesa che sia soddisfacente per tutte le parti". Ma i sindacati ritengono inaccettabile il punto di partenza del confronto.