Aumentano le entrate tributarie: 287 miliardi (+1,4%)

C'è la crescita, le aziende fatturano di più, i lavoratori lavorano qualche ora in più e tutti insieme pagano più tasse. Così nel periodo gennaio-agosto 2017 le entrate tributarie erariali sono state pari a 287.045 milioni di euro, in aumento dell’1,4% (+ 3.968 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016. Nel mese di agosto risultano completati i versamenti delle imposte in autoliquidazione che presentano un andamento in linea con il gettito atteso. In particolare si segnala che l’Ires registra una crescita di 670 milioni di euro, recuperando in parte il calo verificatasi nei mesi di giugno e luglio a causa del differimento delle scadenze di versamento. Neutralizzando gli effetti sul gettito del pagamento del canone Tv attraverso la bolletta elettrica (i cui primi versamenti si sono avuti a partire dal mese di agosto 2016 mentre nel 2017 i versamenti erano affluiti all’erario da gennaio), la crescita delle entrate tributarie nel periodo considerato risulta pari a +1,0%.