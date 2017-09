Nessuna offerta: Ryanair non porterà avanti l'interesse per Alitalia. Lo ha annunciato la compagnia aerea low cost irlandese in una nota. La società vuole togliere dal tavolo tutte le distrazioni per il management: "Abbiamo notificato ai commissari che non porteremo avanti l'interesse in Alitalia né presenteremo alcuna ulteriore offerta", si legge nella nota.

Intanto Ryanair, già nel caos dopo la vicenda degli oltre 2.000 voli cancellati entro la fine di ottobre, ha annunciato nuovi stop fino a marzo. Le nuove cancellazioni dei voli da novembre a marzo colpiranno 400.000 passeggeri. Lo rivela la compagnia low cost in un comunicato, precisando che è pronta ad offrire ai passeggeri danneggiati dei nuovi voli, o dei rimborsi. In precedenza Ryanair aveva cancellato 2.100 voli da metà settembre a fine ottobre, lasciando a terra 315.000 passeggeri.

Secondo il Guardian i voli cancellati tra novembre e marzo sarebbero circa 18.000 e Ryanair avrebbe anche annunciato la temporanea sospensione di 34 rotte durante l'inverno, tra cui quelle da Londra Stansted a Edimburgo, da Gatwick a Belfast, da Newcastle a Faro e da Glasgow a Las Palmas.