Wind Tre porta in negozio il nuovo iPhone 8

Grande successo di pubblico nei negozi di Wind e 3 oggi in occasione dell’arrivo in Italia degli iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Anche Jeffrey Hedberg, amministratore delegato di Wind Tre, si è recato in due store per incontrare i clienti curiosi di testare e acquistare i nuovi prodotti della Apple. All'evento, oltre all’ad di Wind Tre, anche Michiel Van Eldik, Chief Digital Officer, e Stefano Invernizzi, Cfo dell’azienda. “Quest’anno Wind e 3 offriranno in centinaia di negozi la linea completa dei prodotti Apple, a partire da questa mattina”, sottolinea Michiel Van Eldik, Chief Digital Officer di Wind Tre. “In particolare, ha ricordato il manager, 3 ha portato gli iPhone in Italia già da molti anni e, ancora una volta, mette a disposizione l’offerta più vantaggiosa del mercato”. iPhone 8 e iPhone 8 Plus rappresentano la nuova generazione di iPhone caratterizzati dal design in vetro e alluminio, disponibili in tre colori – space gray, silver e new gold. Sono realizzati con il vetro più resistente mai utilizzato per uno smartphone, un display in Retina HD e il chip A11 Bionic. La camera, già molto amata per la sua qualità, migliora ulteriormente le proprie performance, mentre il caricatore wireless assicura una maggiore capacità di ricarica dello smartphone. iPhone 8 Plus è anche dotato di doppia fotocamera a 12 megapixel e della modalità “Ritratto” che, grazie alla funzione “Illuminazione Ritratto”, consente l’utilizzo di effetti di luce degni di uno studio fotografico, per realizzare meravigliose foto dallo sfondo sfumato e più naturale, con cinque differenti stili di luce.