Scompare Mastrostefano, presidente della Popolare del Lazio

La Banca Popolare del Lazio perde il suo presidente. Il professor Renato Mastrostefano, classe 1943, è scomparso improvvisamente nella mattinata di oggi. Mastrostefano era stato l’artefice della trasformazione della banca da piccola realtà locale a istituto di interesse regionale. Laureato in Scienze Economiche e Commerciali, aveva inizialmente ricoperto ruoli di insegnante in discipline tecnico-commerciali in alcuni Istituti superiori di Velletri, poi, nel 1969 era entrato nella allora Banca Cooperativa Pio X come componente del Collegio Sindacale. Dal 1978 ne divenne Direttore Generale, carica che mantenne fino al 1993, quando l’istituto divenne Banca Popolare Pio X, trasformazione di cui fu primo artefice. Nel 1994, a seguito della fusione con la Banca Popolare di Terracina, diventò Direttore Generale della nuova e attuale Banca Popolare del Lazio. Nel 1996 a questo ruolo si aggiunse quello di Consigliere di Amministrazione, nel 1998 è stato nominato Amministratore Delegato e, dal 2009 fino ad oggi, Presidente. A questi ruoli ha sommato inoltre incarichi nell'Associazione bancaria itaiiana (Abi) e in altri istituti di credito, dal 2005 era inoltre Membro del Collegio dei Revisori dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari.Mastrostefano, lascia la moglie e due figlie. Le esequie si terranno nella Cattedrale di San Clemente, a Velletri, domenica 24 settembre alle ore 15.00.