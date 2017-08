Lo spezzatino di Alitalia, chiunque la acquisti, è probabile e Ryanair si propone per operare su 90 aerei sotto il marchio tricolore utilizzando gli attuali dipendenti, nell'ambito della ristrutturazione dell'ex compagnia di bandiera italiana. Lo ha detto a Londra l'amministratore delegato Michael O'Leary.

Ryanair ha fino al 2 ottobre per fare un'offerta vincolante per tutto o parte del vettore italiano, posto sotto amministrazione speciale per la seconda volta in meno di un decennio. L'offerta sarebbe legata ad alcuni licenziamenti, modifiche alle condizioni del personale e rinegoziazione dei contratti di locazione, ha detto.

"Presenteremo un'offerta per i 90 velivoli, con i loro piloti, equipaggio di cabina, rotte, eccetera", ha detto O'Leary nel breafing. L'offerta sarebbe comunque legata ad alcuni licenziamenti, modifiche alle condizioni del personale e rinegoziazione dei contratti di locazione. Poiché Ryanair usa esclusivamente Boeing, il personale di Alitalia sarebbe tenuto a mantenere i 90 aerei Airbus, ha detto 'O Leary, che punta a utilizzare i velivoli italiani per il lungo raggio. " ha affermato. Ryanair, che attualmente opera solo percorsi a corto raggio, avrebbe anche impiegato percorsi a lungo raggio sotto l'accordo, ha detto O'Leary.

Ryanair sarebbe interessato a fare offerte per l'intera Alitalia, ma sarebbe bloccata dalle autorità di regolamentazione in quanto porterebbe la compagnia irlandese a controllare oltre il 50% del mercato italiano.