Tim, l'ad Cattaneo verso l'addio. Lunedì il cda

L'amministratore delegato di Tim, Flavio Cattaneo, è pronto a dimettersi nei prossimi giorni dopo lo scontro con il principale azionista, i francesi di Vivendi. Lo hanno riferito a Reuters sei fonti vicine alla vicenda.

Quattro delle fonti hanno spiegato che la partenza di Cattaneo, 54 anni, dovrebbe essere annunciata entro il 27 luglio, quando il consiglio di amministrazione si riunirà per discutere i risultati del primo semestre di Telecom Italia. L'esecutivo di Vivendi, Amos Genish, sarà nominato amministratore delegato di Tim. Telecom e Vivendi non hanno voluto commentare, mentre Cattaneo non ha risposto a una richiesta di commento via email.

L'11 luglio scorso l'ad in carica aveva negato le voci di una sua imminente uscita, confermando la sua permanenza in Tim fino alla fine del suo mandato nel 2020. Genish, cittadino israeliano, è stato nominato chief convergence officer del gruppo di media francese presieduto da Vincent Bollore nel mese di gennaio.

L'accordo economico che porta all'uscita dell'ad di Telecom, secondo quanto si apprende, prevedrebbe una buonuscita di circa 30 milioni di euro.