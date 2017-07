Millennials, il governo pensa al riscatto gratis della laurea

Riscatto della laurea gratis per i Millennials. È l'aiuto pagato dallo Stato per aiutare i giovani nati tra il 1980 e il 2000, ma solo quelli che si sono laureati in corso, ad avere una pensione dignitosa. Per ora è solo una proposta. Ma che adesso piace anche al sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, secondo quanto riporta Il Messaggero. La proposta era stata proposta dai sindacati come una delle fondamenta della fase due della riforma pensionistica e c’è una prima apertura del Governo.

Ma ci sono due paletti. Il primo riguarda la platea dei beneficiari individuati nei giovani nati nella fascia tra il 1980 e il 2000, i cosiddetti Millenials, che quando andranno in pensione vedranno il loro assegno calcolato solo con il metodo contributivo e in caso di carriere discontinue hanno la quasi certezza di di non avere una pensione dignitosa. E poi i fuoricorso resterebbero fuori dalle agevolazioni: lo lo Stato semmai sarà "verserà i contributi figurativi all’Inps solo per quei Millenials che avranno finito gli studi universitari nei tempi stabiliti". I tecnici del Mef dunque sarebbero già al lavoro, ma da quanto trapela l’operazione "potrebbe essere meno onerosa degli altri progetti sul tavolo", dalla pensione di garanzia alla contribuzione figurativa all’inizio della carriera lavorativa per chi viene assunto con contratti a tempo determinato e ha periodi di discontinuità.