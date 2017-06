Banche venete in fallimento, pronto il decreto salvataggio

Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza sono "in fallimento, o in probabile fallimento". A stabilirlo è stata la Bce precisando che le due banche "non sono state in grado di offrire soluzioni credibili per andare avanti". La Bce "aveva dato alle due banche il tempo per presentare i piani di rafforzamento patrimoniale", ma mancanza di risposte credibili l'Eurotower "ha debitamente informato il Single Resolution Board (Srb), che ha concluso le condizioni per un'azione di risoluzione non ci sono". Le banche saranno liquidate, conclude la Bce, "in base alle procedure di insolvenza italiane".

Oggi Consiglio dei ministri adotterà un decreto legge che crea le condizioni per una cessione di beni delle due banche venete a una banca maggiore. La cessione consentirà la regolare apertura degli sportelli lunedì mattina, senza alcuna discontinuità, viene spiegato, e le condizioni della transazione saranno rese note nei prossimi giorni. Infine, viene ribadito che questa soluzione assicura la piena tutela di correntisti, depositanti e obbligazionisti senior.

In una nota la Banca Popolare di Vicenza (BPVi) annuncia di aver preso atto della decisione della Commissione europea di non ammetterla alla ricapitalizzazione precauzionale, richiesta al Mef il 17 marzo scorso. "Venuta a mancare tale prospettiva - prosegue la nota - il Single resolution board della Banca centrale europea, con cui in questo periodo sono continuate le interlocuzioni, ha deciso che la banca è a rischio di dissesto, attivando il processo previsto dall'art. 19 del decreto 180/2015". "Il Cda della banca, riunitosi d'urgenza, ha ripercorso - continua la nota - l'attività svolta a partire dall'insediamento, il 13 luglio scorso, per far fronte alla gravissima perdita di reputazione subìta dal gruppo a causa dei ben noti eventi, e al conseguente calo della sua operatività, adoperandosi anche per ridurre i connessi rischi legali. Per questo, la richiesta al Mef poggiava su un realistico progetto di ristrutturazione e di rilancio, denominato Tiepolo 2.0. Quest'ultimo, che prevedeva la fusione fra BPVi e Veneto Banca e il disegno di una nuova Banca per il Nord Est, sarà disponibile entro lunedì 26 giugno sul sito www.popolarevicenza.it (sezione Investor Relations)". "Il Cda, riaffermando la validità del progetto messo a punto dal management, si è rammaricato - prosegue la nota dell'istituto di credito - che il tempo trascorso dalla sua messa a punto, e la deteriorata situazione della banca, abbiano reso impossibile reperire i fondi privati che, a giudizio della Commissione europea, erano necessari a coprire le perdite subìte o probabili, impedendone così l'attuazione. Tiepolo 2.0, infatti, avrebbe almeno in parte alleviato i danni subiti dalla BPVi e dai territori in cui essa opera. Il Cda ha quindi espresso grato apprezzamento e convinto sostegno al gruppo dirigente, che ha guidato la Banca Popolare di Vicenza in questo difficile frangente. Il Cda ha anche preso atto della proposta, presentata al Mef da Intesa Sanpaolo, per rilevare alcune attività e passività della banca e permettere l'ordinata prosecuzione dell'operatività del gruppo".