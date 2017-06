Per comprare Alitalia si presentano in 32

E meno male che Alitalia era decotta e senza valore. Non sembra essere così almeno a guardare le buste che sono arrivate ieri alle 18 per manifestare interesse all'acquisto della compagnia italiana. "Abbiamo iniziato questa mattina ad aprire le buste. Abbiamo acquisito 32 manifestazioni di interesse. Le stiamo aprendo, esaminando, valutando» ha detto Stefano Paleari, commissario Alitalia, stamattina a palazzo Giustiniani per un convegno. Dunque la possibilità di una soluzione si ampliano. Chiaro che non è detto che tutte e 32 le offerte siano risolutive ma il loro ampio numero testimoniano che il valore dell'avviamento dell'aviolinea: il marchio italiano, le rotte e il personale la cui preparazione è ammirata in tutto il mondo (in particolare i piloti) hanno un forte appeal su fondi specializzati nel trasporto aereo e sulle compagnie più solide. Come nel caso della statunitense Delta Airlines e della cinese Hainan. Le buste saranno aperte oggi, anzi sono in via di apertura. Non sarà la fase conclusiva però. Il passaggio successivo è infatti l'accesso alla data room per capire la reale situazione economica del vettore.