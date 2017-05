Meno cassa integrazione, la ripresina è partita

Nonostante le nuove turbolenze che stanno attraversando i mercati finanziari scossi dal Trumpgate l'economia reale dà qualche segnale, flebile, di ripresa. Un primo indicatore è quello della diminuzione delle ore di cassa integrazione autorizzata ad aprile pari a 23,9 milioni, in diminuzione del 58,1% rispetto allo stesso mese del 2016 (57 milioni). Lo rende noto l'Inps. Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ad aprile 2017 sono state 7,4 milioni. Un anno prima, nel mese di aprile 2016, erano state 15 milioni: di conseguenza, la variazione tendenziale negativa è pari al 50,3%. In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a -55,5% nel settore Industria e -34,3% nel settore Edilizia. Il calo ha anche però una ragione amministrativa. E cioè il blocco delle autorizzazioni che si è verificato nel periodo intercorrente tra il 24/9/2015, data di entrata in vigore del d.lgs. N.148/2015 che ha introdotto importanti novità in merito agli ammortizzatori sociali, e il 4/12/2015, data di pubblicazione della relativa circolare applicativa. Il segnale positivo anche se minimo comunque resta.