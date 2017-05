Eleven Sports entra nel mercato italiano e rileva la maggioranza di Sportube

Il broadcaster globale Eleven Sports, società del Gruppo Aser Media di Andrea Radrizzani, nell’ambito della strategia di espansione internazionale della propria offerta per gli appassionati di sport, conferma l’ingresso nel mercato italiano con l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella piattaforma over the top (OTT) Sportube. La piattaforma, nata nel 2015, disponibile sia on line sia su mobile, sarà rinominata Eleven Sports entro l’estate.

L'Italia diventa così il settimo mercato per Eleven Sports a poche settimane dell’ingresso sul mercato USA dello scorso marzo, confermando l'ambizione di diventare il nuovo punto di riferimento globale nell'industria dei media sportivi con canali multi piattaforma disponibili sia sui mezzi tradizionali sia online.

L'ingresso di Eleven nel mercato Italiano sottolinea la crescita costante del network e il grande successo delle proprie piattaforme presenti in Belgio, Lussemburgo, Polonia, Singapore, Taiwan e USA dove vengono offerti contenuti esclusivi anche attraverso accordi di distribuzione con moltissimi broadcaster, OTT e partner online.

Il management team si rafforza con l’arrivo di Marco Pistoni, in qualità di Presidente; Marco porta la sua ventennale esperienza nel mondo dei media e dei diritti sportivi grazie alle sue passate esperienze professionali in Sky Italia e nel Gruppo Infront.

A testimonianza dell’importanza strategica del mercato Italiano anche Marc Watson, CEO del gruppo, entra nel Board.

“Siamo entusiasti di espandere l'attività di Eleven in Italia: questa operazione ci consente di capitalizzare la crescita della domanda di contenuti sportivi on line offrendo ai tifosi la flessibilità e la libertà di guardare il proprio sport preferito dove e quando vogliono", dichiara Marc Watson, Executive Chairman di Eleven Sports. “L'acquisizione della maggioranza delle quote di Sportube, player di successo e profittevole con un pubblico consolidato e fedele, rappresenta una fantastica opportunità per Eleven e siamo molto emozionati all’idea di far crescere questo business in Italia”