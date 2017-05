Il cda ha deciso, Alitalia vola verso il commissariamento. "Il consiglio di amministrazione, riunitosi al termine dell'assemblea dei soci, preso atto della grave situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, del venir meno del supporto dei soci e dell'impraticabilità in tempi brevi di soluzioni alternative, ha deciso all'unanimità di presentare l'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria come disposto dalla legge", si legge in un comunicato diffuso da Alitalia.

"Nessuna modifica ai voli"

"Partono così le procedure per l'amministrazione straordinaria dopo la bocciatura da parte dei lavoratori ad un piano industriale "lacrime e sangue" che prevedeva esuberi e riduzione degli stipendi. "I voli e le operazioni Alitalia non subiranno alcuna modifica e continueranno secondo la programmazione prevista", ha precisato l'azienda, confermando le ipotesi degli ultimi giorni: per l'estate i turisti non dovrebbero avere problemi.

Il toto-commissario

La palla passa ora al Governo, in primis al ministero dello Sviluppo economico (Mise), che tramite decreto aprirà l'apposita procedura per la nomina dell'organo commissariale straordinario. L'organo dovrebbe essere composto da due o tre commissari. Questi, come ha spiegato la settimana scorsa il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, avranno "il compito di provvedere alla gestione dell'impresa e di predisporre e attuare il programma che consenta una gestione conservativa dell'insolvenza". Per la figura commissariale restano in pole i nomi di Luigi Gubitosi e Enrico Laghi, e si è parlato anche dell'ex Fs e Finmeccanica Mauro Moretti, su cui pesa però la condanna in primo grado per la strage di Viareggio. Il commissariamento dovrebbe essere formalizzato dal Consiglio dei ministri in una riunione ad hoc che dovrebbe essere convocata, secondo quanto si apprende, oggi nel pomeriggio.

Nel frattempo, palazzo Chigi ha concordato con Bruxelles di non considerare aiuto di Stato il prestito ponte da 300-400 milioni di euro (ma la cifra potrebbe salire ancora) necessario a garantire la sopravvivenza dell'ex compagnia di bandiera nei sei mesi di commissariamento. Sul prestito ponte è al lavoro il ministero del Tesoro, che licenzierà un apposito decreto.

"Non si può fare fallire Alitalia dal mattino alla sera - aveva detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda - da domani non ci sarebbero più collegamenti per moltissime delle destinazioni italiane e per un periodo i collegamenti sarebbero staccati. Non ci sarebbero subito altre aziende pronte a prenderli. E ci sarebbe uno shock per il Prodotto interno lordo (Pil), superiore rispetto allo scenario di un periodo di sei mesi coperto dal prestito del governo per trovare un acquirente". Cosa sarà del futuro, però, è tutto ancora da vedere. "Spero che chi arrivi compri non lo spezzatino ma l'insieme dell'azienda. Ma lo farà chiedendo delle condizioni", sottolineava il titolare del Mise. "Prendendosi un pò di tempo le condizioni per una soluzione ci sono", ha detto l'ex premier a Porta a porta, offrendo come modello Meridiana. "Sembrava impossibile, non è stato facile, ma ora Qatar ha risolto la questione e la compagnia ha una prospettiva", ha detto Renzi che, riconquistato il Pd, ha promesso di presentare entro il 15 maggio il suo piano per Alitalia.