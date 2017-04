Alitalia, per il commissario l’ipotesi triumvirato

Raccontano che ai piani alti di Intesa SanPaolo siano rimasti letteralmente gelati dalla scelta della maggioranza dei lavoratori di Alitalia di votare no al preaccordo che avrebbe consentito di rimettere in pista il vettore. Raccogliere due miliardi in un settore come quello aereo, oggi soggetto a una ristrutturazione complessa, era stato considerato un miracolo secondo le prime linee della banca che ha sempre legato il suo destino all'ex compagnia di bandiera. Per questo lo sconcerto è stato grande quando dalle urne è uscita una sonora bocciatura dell'unica soluzione finanziaria concreta messa in tavola.

Per ora dunque soci, azionisti e banche si sono messe sulla difensiva. Dalle loro casse, almeno per ora, non uscirà nemmeno un euro perché il finanziamento era condizionato al sì dei lavoratori. La palla, in attesa di proposte è passata nelle mani dei soci che hanno avviato la procedura per il commissariamento dell'azienda. Sarà l'assemblea degli azionisti, che si riunirà il prossimo...

