Maxi-multe ai "portoghesi", più tasse sui giochi, norme per stadi e Airbnb. Ecco la "manovrina"

Linea dura ai "portoghesi" dei mezzi pubblici, più tasse su giochi e vincite, norme per gli stadi di proprietà e per salvare Alitalia. Viene confermata nell'ultima bozza della manovra la multa fino a 200 euro per chi viaggia sui trasporti pubblici senza biglietto. La sanzione prevista, si legge nel testo, "è pari a 60 volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro". I sistemi di videosorveglianza presenti sulle banchine e a bordo degli bus potranno essere utilizzati come mezzo di prova per l'identificazione degli eventuali trasgressori.

Arriva al 12% la "tassa sulla fortuna" (riguarda le vincite sopra i 500 euro) mentre sale dal 6% all'8% il prelievo sulle vincite al Lotto. Il Preu (prelievo erariale unico sulle slot) passa al 19%, mentre quello sulle videolotteries è fissato al 6%.

Nell'ultima bozza del testo anche una norma per la costruzione di grandi impianti sportivi, come il progetto del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. L'articolo regolamenta demolizioni, cessioni di superficie, immobili non sportivi e sfruttamento commerciale delle aree limitrofe agli impianti in occasione di grandi eventi. Previsto anche un aumento del capitale sociale di Invitalia, nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017, che dovrebbe consentire alla controllata del Tesoro di fornire garanzia pubblica ad Alitalia. Nuove regole, in vigore da giugno, sulla cedolare sugli affitti brevi (case vacanze e immobili affittati tramite portali come Booking e AirBnb). L'aliquota resta al 21% mentre si stabilisce che agenzie e siti devono agire da sostituti d'imposta con sanzioni in caso di inadempimenti.

Arriva la garanzia dello Stato fino a 97 milioni di euro per il progetto Ryder Cup 2022, la più prestigiosa competizione internazionale di golf. Lo prevede l'ultima bozza della manovrina di correzione dei conti che nelle prossime ore dovrebbe essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La garanzia è valida per il periodo 2017-2027 ed è relativa alla parte non coperta dai contributi dello Stato.