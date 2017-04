Manovra, multe fino a 200 euro per chi sale sull'autobus senza biglietto

Multa fino a 200 euro per chi viene trovato senza biglietto sui mezzi pubblici; stretta sui pignoramenti; sanzione fino a 2000 euro per gli intermediari che affittano case per periodi brevi senza dichiarali. Sono alcune delle misure per la lotta all'evasione contenute nella bozza della manovra correttiva. Misure che potranno comunque essere ancora soggette a modifiche.

Autobus

Multe fino a 200 euro per chi viene trovato sprovvisto di biglietto sui mezzi pubblici. Non solo. Ai controllori abituali, le società che gestiscono il servizio possono affiancare altri agenti accertatori e si possono servire anche delle telecamere per dimostrare l'infrazione.

Pignoramenti

Arriva una stretta per i grandi evasori. Se fino ad oggi il pignoramento poteva scattare per beni con un valore superiore a 120 mila euro, la misura prevista dalla manovra utilizza la stessa soglia ma facendola valere per il valore complessivo dei beni posseduti.

Affitti brevi

Sanzione fino a 2.000 euro per le agenzie immobiliari e gli intermediari che, anche usando internet, affittano case per periodi brevi e non comunicano i dati relativi ai contratti.