Equitalia, ventuno milioni di italiani in debito con il fisco

Sono circa 21 milioni i contribuenti che risultano avere debiti a vario titolo con gli oltre 8mila enti creditori per cui esercita la riscossione Equitalia. Di questi, la maggior parte, il 53%, ha pendenze inferiori ai mille euro e tre su quattro, il 74%, ha debiti inferiori a 5mila euro. E' il quadro delineato dal presidente e amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla commissione Finanze della Camera.

L'1 ottobre 2006 il sistema della riscossione nazionale è passato sotto il controllo pubblico e il legislatore ha attribuito le attività di riscossione, in precedenza affidata in concessione a circa 40 aziende di proprietà di istituti bancari e soggetti privati, all?Agenzia delle entrate, che le esercita per il tramite di Equitalia. A partire da quella data gli incassi di Equitalia a favore dell'erario sono "sensibilmente aumentati", ha spiegato Ruffini, e sono stati in media di 7,8 miliardi di euro all'anno, mentre negli anni precedenti, dal 200 al 2005, l'ammontare era di 2,9 miliardi. L'incremento è ulteriormente cresciuto l'anno scorso, superando gli 8,7 miliardi di euro, il 6,17 per cento in più rispetto al 2015. Quanto al biennio 2015-2016, Equitalia ha riscosso quasi 17 miliardi di euro, 16,9962 per la precisione, contro i circa 14,5 miliardi di euro (14,5447) del biennio precedente (2013-2014), con un incremento di circa 2,5 miliardi di euro (+16,85%). "Il consuntivo del riscosso da ruolo dell'anno 2016 - ha spiegato Ruffini - registra un incremento del 9,75% delle riscossioni per i ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate, arrivate a 4.668,4 milioni di euro nel 2016, poco meno del 16% in più rispetto al biennio precedente? e "un incremento del 5,22% delle riscossioni per i carichi affidati dall'Inps", salite a 2.498,3 milioni di euro.

Quanto al totale, ammonta a 817 miliardi di euro il carico fiscale affidato alla riscossione di Equitalia, ma di questi è alta la quota delle pendenze difficilmente riscuotibili: il 43%.