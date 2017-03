Alcune conferme e un paio di sorprese: così si è conclusa la tornata di nomine delle aziende di Stato. Colpo di scena a Leonardo, già Finmeccanica e Poste. Segnale di cambiamento con la new entry Alessandro Profumo che andrà a prendere il posto di Mauro Moretti alla guida dell'azienda attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza.

L'uscita di Moretti era data già per scontata, vista anche la sua condanna, in qualità di ex ad di Rfi, emessa dal tribunale di Lucca per la strage di Viareggio, che costò la vita a 32 persone.

Nulla cambia invece per l'altra poltrona alla guida di Finmeccanica: Gianni De Gennaro, che resta presidente.

Altra novità di rilievo è la sostituzione di Francesco Caio, alla guida di Poste: al timone della società, andrà l'ad di Terna Matteo Del Fante.

Sempre a Poste, la presidente Luisa Todini verrà sostituita da Maria Bianca Farina, già presidente dell'Ania e ad di Poste Vita e Poste Assicura.

Per quanto riguarda le aziende energetiche, Eni e Enel, nulla cambia: sono stati confermati Claudio Descalzi e Francesco Starace rispettivamente ad di Eni e di Enel, cosi' pure le due presidenti Emma Marcegaglia e Patrizia Grieco. Per i vertici di Enav il Tesoro ha indicato Roberta Neri che è già amministratore delegato e Roberto Scaramella presidente.