Unindustria inaugura la sede a Cassino

Unindustria ha inaugurato oggi la nuova sede di Cassino. Il presidente di Cassino Unindustria, Davide Papa, ha accolto tutti gli imprenditori delle imprese associate e associande nei nuovi locali dell'Associazione, che con questa apertura consolida la sua presenza nel Lazio diventando ancora di più capillare sul territorio dopo le recenti aperture di Civitavecchia e Aprilia. Ma la nuova sede conferma anche l'attenzione che Unindustria riserva ad uno dei più importanti poli industriali della Regione e anche la volontà di continuare ad operare per rendere il Lazio ancora più competitivo creando le condizioni per generare ulteriore ricchezza non solo per il territorio di Cassino, ma anche per tutto il sistema produttivo regionale, con possibili e significative ricadute occupazionali.