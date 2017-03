Equitalia, oltre 400 mila cartelle in arrivo: il Governo proroga la rottamazione

Visto le adesioni boom che si sono registrate per la rottamazione delle cartelle, fino al 7 marzo le richieste di sconto sugli atti amministrativi sono state circa 400 mila, il governo sta pensando a prorogare i termini per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Questo anche per evitare di mandare in tilt le strutture di accoglienza di Equitalia (l'agenzia di riscossione) praticamente invase negli ultimi giorni da contribuenti in cerca di chiarimenti. Il viceministro dell’Economia, Luigi Casero, ha preannunciato in commissione Finanze alla Camera parere favorevole a un emendamento che sposta la scadenza per presentare l’istanza di rottamazione dal 31 marzo al 21 aprile. Se l'emendamento, presentato al dl terremoto, sarà dichiara- to ammissibile, avrà quindi il via libera dell’esecutivo.