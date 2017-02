Il ministro Delrio: sono preoccupato per Alitalia, il problema è serio

"Sono problemi seri, la preoccupazione c'è, eccome, non si affrontano a cuor leggero". Cosi' il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, a chi gli chiedeva se è preoccupato per la situazione di Alitalia in vista dell'incontro coi sindacati.

Oggi il Governo incontrerà i sindacati di Alitalia ma il nuovo piano industriale non c'è ancora e, molto probabilmente, l'incontro si esaurirà in una conferma delle posizioni comuni già assunte sulla crisi del vettore. Il prezzo del risanamento non potrà ricadere sulle spalle dei lavoratori, come puntualizzato sia dai ministri Graziano Delrio e Carlo Calenda, sia dalle organizzazioni sindacali. E i sindacati dovrebbero confermare lo sciopero già proclamato per giovedì 23 febbraio. Secondo indiscrezioni Alitalia potrebbe archiviare il 2016 con una perdita di gestione intorno ai 600 milioni, mentre il gruppo Air France-Klm ha chiuso lo scorso anno con 795 milioni di utile netto (118 nel 2015). E rispondendo indirettamente a chi vede un'Alitalia tutta sui voli a lungo raggio, l'associazione degli aeroporti europei (Aci Europe) rende noto che nel 2016 il traffico europeo è cresciuto del 5,1% con un tasso di incremento record anche rispetto alle altre aree del mondo. Comunque, per sapere quali sono le intenzioni dell'azienda occorre aspettare la fine del mese come ha annunciato il consiglio di amministrazione del 16 febbraio. Anche perche', ha chiarito il vice presidente, James Hogan, rimane da fare "un grande lavoro per arrivare a una struttura dei costi che possa permettere all'azienda di essere competitiva ed economicamente sostenibile sul mercato".