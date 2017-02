Fca, il mercato dell'auto corre anche a gennaio. Vendute quasi 84 mila vetture (+15%)

Complice la ripresa economica che continua a rafforzarsi in Europa, un po' meno in Italia, la Fca mette a segno un buon inizio d'anno per le immatricolazioni. A gennaio, infatti, le auto vendute nel Gruppo nei Paesi Ue + Efta sono state il 15,2% in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, per un totale di 83.780 unità. In aumento la quota di mercato che sale al 7% rispetto al 6,6 dell'anno prima. Il dato è stato diffuso dall'Acea, l'Associazione dei produttori europei e segnala che per Fca c'è stata dunque una crescita maggiore di quella del mercato. Fca "ottiene ancora una volta un risultato migliore rispetto a quello del mercato" ha dichiarato Fiat Chrysler Automobiles in una nota dopo la diffusione dei dati dell'associazione dei costruttori europei. A tirare la volata al gruppo sono stati l'Alfa Romeo (+31,4%), Fiat (+17,3%) e Lancia (+2,5%). Quanto ai modelli "con una quota insieme del 31,6%, Panda e 500 confermano la loro leadership di lunga data nel segmento A. 500 L è la più venduta del suo segmento con quasi il 22% di quota. 500X e Renegade stabilmente nelle posizioni di vertice del loro segmento insieme detengono una quota del 12,1%. Continua la crescita della Tipo: ormai nelle primissime posizion i di vendita in Italia, sta crescendo anche in Europa".