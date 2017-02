Equitalia fa il boom. Record nel Lazio

Entrate boom per Equitalia nel 2016. La riscossione dei tributi ad opera della società a totale controllo pubblico, infatti, l'anno scorso ha fatto registrare un incasso pari a 8,7 miliardi di euro, il che significa il 6,17 per cento in più rispetto agli 8 miliardi del 2015, e ben 1,3 miliardi in più a fronte del 2014. I numeri migliori dal 2010 a questa parte. Sempre nel 2016, inoltre, la stessa Equitalia ha riscosso, per conto dell'Agenzia delle Entrate, 4,66 miliardi di euro (cioè 414,6 milioni di euro in più rispetto al 2015, dunque maggiore del 9,75 per cento). Più che positivo, inoltre, anche il saldo della riscossione di Equitalia per conto dell'Inps, che nel 2016 ha sfiorato i 2,5 miliardi (cioè 124 milioni di euro in più rispetto al 2015). Numeri da record, dunque, quelli di Equitalia, derivanti dal...

