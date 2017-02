Ibarra: "Più tecnologia e regole chiare per proteggere gli utenti sul web"

Maximo Ibarra, Amministratore Delegato di Wind Tre, il più grande operatore mobile in Italia dopo la fusione dei due operatori, scende in campo sul tema della sicurezza del web nell’ambito del convegno organizzato da Agcom in occasione del Safer Internet Day. "Wind Tre ha promosso e continuerà a promuovere - ha affermato Ibarra - iniziative per tutelare la persona, i minori innanzitutto. Serve, però, un tavolo di lavoro, precisa Ibarra, che integri tecnologia, regolamentazione e azioni di sensibilità sociale per garantire una navigazione sicura. Dobbiamo impegnarci insieme per cercare di prevedere il futuro del settore”. Per il manager è molto importante, in particolare, il tema della privacy e del viaggio che fanno i dati forniti sul web e come essi vengono utilizzati. "Bisogna riporre grande attenzione a che cosa si pubblica e si condivide online" ha avvertito Ibarra. E ricorda che tra “le prossime evoluzioni, il traffico dati avrà una crescita impressionante: si stima che i dati scambiati in un anno, tra un paio d’anni, lo saranno in un solo mese”.